تعرف على فوائد تناول التفاح وتأثيره على كبار السن

كتبت رانيا عامر

تقل عملية الحركة لدى كبار السن، وفى بعض الحالات، يصبح كبار السن ضعفاء، ويصعب عليهم حتى القيام بالأنشطة اليومية، هذه الحالة الصحية تسمى "الوهن"، وذلك وفقا لما نشره موقع ذا صن، وكشفت دراسة جديدة أن بعض الفواكه أثبتت أنها تقلل من خطورة الإصابة "بالوهن" على المدى البعيد، مثل التفاح بجميع أنواعه المحببة لدى الجميع بمختلف الأعمار والتى قد تساعد كبار السن فى الحركة بشكل أفضل.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن التفاح يحتوى على مركبات الفلافونويد المسماة "كيرسيتين"، وقد تكون أهم عنصر فى مكافحة الحالة الصحية المرتبطة بعملية الشيخوخة، ويمكن العثور على هذا المركب المر فى الفواكه والخضراوات والأوراق والبذور والبصل الأحمر والحبوب واللفت والمكملات الغذائية الأخرى.

وفى ذات السياق قال الأطباء إنه يمكن للأفراد أن يستهلكوا 10 جرامات من الفلافانول في اليوم بسهولة، لأن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوى على نحو 10 جرامات من الفلافانول، وهذا يعني أنه مقابل كل 10 جرامات من الفلافانول المستهلكة في اليوم، ينخفض ​​"الوهن" بنسبة 20%.

كما أوضحت الدكتورة شيفاني ساهني، مولفة الدراسة، أن مركبات الفلافونويد لديها إمكانية أكبر لمنع لوهن، وعلى وجه التحديد كان تناول الكيرسيتين العالى هو الفلافونويد الذى كان له أقوى ارتباط بمنع هشاشة العظام.