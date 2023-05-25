تعرف على حجم الصادرات الزراعية من يناير حتى منتصف مايو

‎كتبت أسماء نصار

‎كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير وحتى 17 مايو الحالى بلغت حوالي 3 ملايين و427 ألفًا و797 طن منتجات الزراعية بزيادة قدرها 432 ألفًا و342 طنًا عن العام الماضي، حيث كانت 2 مليون و995 ألفًا و455 خلال نفس الفترة.

‎وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

‎1- أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

‎2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 687 ألفًا و 697 طنًأ.

‎3- تم تصدير 668 ألفًا و 695 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

‎4- تم تصدير 238 ألفًا و916 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

‎5- احتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألفًا و588 طنًا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 50 ألفًا و 237 طنًا.

‎6- احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 41 ألفًا و327 طنًا، بينما احتلت صادرات الفراولة المركز السابع بإجمالي 23 ألفًا و9 أطنان، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 14 ألفًا و 469 طنًا.

‎7- حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8685 طنًا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 3520 طنًا، و العنب على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 2880 طنًا.