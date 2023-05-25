اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 12:00 ص
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تعرف على السيارات الأعلى ترخيصا فى الترتيب العام خلال أبريل 2023

الخميس، 25 مايو 2023 12:00 ص
تعرف على السيارات الأعلى ترخيصا فى الترتيب العام خلال أبريل 2023 سيارات - أرشيفية
كتبت : أمانى سمير

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ذكر أخرأخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين ان ماركة "نيسان" استطاعت ان تحصد المركز الاول حيث سجلت حوالى 856 فى الترتيب العام من حيث عدد المركبات المرخصة والتى تم التأمين عليها إجباريا عليها فى أبريل 2023 .
 
وجاء فى المركزالثانى ماركة "شيرى" بواقع 683 و المركز الثالث لماركة "شيفورولية" بواقع 621 مركبة.
 
وفى المركز الرابع ماركة "تويوتا" بواقع 364 سيارة وفي المركز الخامس ماركة "سوزوكى" 359، وفى المركز السادس ماركة "مرسيدس" بواقع 307 مركبة.
 
وفى المركز السابع ماركة "بى واى دى" بواقع 301 سيارة وفي المركز الثامن ماركة "رينو" بواقع 292 مركبة، والمركز التاسع لماركة "كيا" 287 مركبة، والمركز العاشر ماركة هيونداى بواقع 244 مركبة.
 
 

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