تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال أبريل 2023

كتبت: أماني سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول فى الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وسجلت وحدة القاهرة الجديدة، 554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488، ف وحدة المنصورة 432 مركبة ثم وحدة مرور فيصل 425 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة ، وذلك خلال أبريل 2023 .