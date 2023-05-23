تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال أبريل 2023

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول فى الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وسجلت وحدة القاهرة الجديدة، 554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488، فوحدة المنصورة 432 مركبة ثم وحدة مرور فيصل 425 مركبة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة ، وذلك خلال أبريل 2023 .
يذكر أن تقرير شهر مارس 2023 قد أوضح أن وحدة مرور القاهرة الجديدة حصدت المركز الأول للسيارات الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 554 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 488 مركبة ثم وحدة المنصورة 432 مركبهة ثم وحدة مرور فيصل 425 مركبة سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة.
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