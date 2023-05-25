اليوم السابع
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تعرف على أفضل طريقة لترشيد الاستهلاك عند استخدام الثلاجة

الخميس، 25 مايو 2023 03:27 م
تعرف على أفضل طريقة لترشيد الاستهلاك عند استخدام الثلاجة ثلاجة
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لمساعدة المشتركين على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وهى كالآتى..
 
1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل للأبواب وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
 
2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ فى الثلاجة وتركه حتى يبرد.
 
3- يجب إزالة الثلج المتراكم فى الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.
 
4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط ما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى..
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
 
2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                         
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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