تعرف على أفضل طريقة لترشيد الاستهلاك عند استخدام الثلاجة

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة لمساعدة المشتركين على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء، وهى كالآتى..

1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل للأبواب وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ فى الثلاجة وتركه حتى يبرد.

3- يجب إزالة الثلج المتراكم فى الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط ما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى..

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).