تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى السوق بتعاملات الخميس 25 مايو 2023

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى السوق هبوط بحوالى جنيهين وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 62 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 70 و75 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها والكتكوت الساسو 10 جنيها والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.

أما عن سعر البيض فيسجل 81 جنيها لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 99 جنيها وسعر البيض الأحمر 88 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.