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أسعار البيض تنخفض مجددا والكرتونة بـ85 جنيها

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:49 م
أسعار البيض تنخفض مجددا والكرتونة بـ85 جنيها أسعار البيض
كتبت أسماء نصار

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شهدت أسعار البيض اليوم انخفاضًا اليوم حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 80 - 85 جنيهًا، والبيض الأحمر 87 جنيهًا وذلك نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف.
 
وتطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر 243 منفذا فى المحافظات وذلك فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضخ المزيد من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة فى الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20-30% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار.
 
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 6 مليون دولار، وهو ما ساعد على تراجع أسعار البيض والدواجن فى الأسواق.
 
وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

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