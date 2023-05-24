رون ديسانتيس يعلن ترشحه لانتخابات 2024 اليوم .. و"AP": أقوى منافس لترامب

كتبت: نهال أبو السعود

من المقرر أن يطلق حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، وهو محافظ صريح ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأول للرئيس دونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري ، حملته للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم الأربعاء.

قالت مصادر لاسوشيتد برس، أن الحاكم الجمهوري البالغ من العمر 44 عام يعتزم الإعلان عن قراره في محادثة عبر الإنترنت مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

سيتم بث الحدث الصوتي فقط على Twitter Spaces بدءًا من الساعة 6 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتبع ذلك بجولة من الظهور في أوقات الذروة في البرامج ، بما في ذلك برنامج فوكس نيوز الإذاعي ومارك ليفين.

ينضم ديسانتيس إلى مسابقة جمهورية لتحديد ما إذا كانت زعامة الحزب الجمهوري ستنتقل من ترامب في عام 2024 حيث يعمل على استعادة البيت الأبيض من الرئيس جو بايدن.

إلى جانب ترامب ، يشمل المرشحون الحمهوريين في الانتخابات الامريكية 2024 سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، والسناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت ، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون. ومن المتوقع أن يعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس ترشحه في الأسابيع المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن موعد إعلان ديسانتيس لترشحه الرسمي تم إخفاءه، وسط تسريبات متكررة للخطط خلال الأيام القليلة الماضية، و يشتبه بعض المقربين منه في أنه كان يقدم معلومات متضاربة حول التوقيت والموقع لاكتشاف من يقوم بتسريب الخبر بينما يعتقد آخرون أنه غير استعداداته الأولية بعد ورود تقارير إخبارية عنها.

وفي لندن، أكد إيلون ماسك الذي كان يتحدث في مؤتمر قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين على الأمر، حيث أكد لصحيفة وول ستريت جورنال أمس حدث الأربعاء ، قائلاً إن رون ديسانتيس سيصدر إعلان على تويتر، وقال خلال أسئلة وأجوبة مباشرة: "هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا على وسائل التواصل الاجتماعي".