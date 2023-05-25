تاجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته فى الهرم لجلسة 17 يونيو

كتب أحمد إسماعيل

أجلت محكمة جنايات الجيزة ، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم إلى جلسة 17 يونيو، لتنفيذ لطلبات دفاع المتهم بمناقشة رئيس لجنة الطب الشرعي التي حررت التقرير الأخير فيما انتهى إليه تقريره الأخير، والذي أعاد التأكيد على أن المتهم لا يعانى من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكة، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم، والسابق ضمه لملف الدعوى، والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى د يحيى الرخاوي، وكذا ما أكده الدكتور إبراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.

وكانت المحكمة بالجلسة السابقة قررت إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالتة النفسية.

استمعت المحكمة إلى طلبات محمود البدوى المحامى دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال اشقائه البنات في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وطلب إجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.

كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله.

كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله ، تريد حبسه في المستشفى ، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه ( نوبات ) من المرض ، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قد أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.