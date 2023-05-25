اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بـ "يوم إفريقيا"

الخميس، 25 مايو 2023 12:46 م
بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بـ "يوم إفريقيا" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الدول الإفريقية بحلول "يوم إفريقيا" والذي يصادف 25 مايو من كل عام.

وجاء في برقية الرئيس الروسي للتهنئة، بحسب المكتب الصحفي للكرملين اليوم الخميس، "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة يوم إفريقيا، وهو العيد الذي أصبح رمزا لانتصار شعوب قارتكم على الاستعمار ورمزا لسعيكم من أجل الحرية والسلام والازدهار". 

وشدد بوتين، في برقيته، على أن بلاده أولت دائما أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن أول قمة روسية - إفريقية في التاريخ في عام 2019 أدت إلى تكثيف وتفعيل العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات.. داعيا قادة الدول الإفريقية إلى بطرسبورج، حيث ستعقد القمة الروسية - الإفريقية الثانية في شهر يوليو المقبل.

يُذكر أن يوم إفريقيا، هو عيد للاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، التي تحولت في عام 2002 إلى الاتحاد الإفريقي.

 


روسيا

بوتين

يوم إفريقيا

الدول الإفريقية



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