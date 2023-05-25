اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 06:57 م
أكرم القصاص
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بوتين يؤكد أهمية دور الاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى المنطقة

الخميس، 25 مايو 2023 06:01 م
بوتين يؤكد أهمية دور الاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى المنطقة فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، أن الاتحاد الاقتصادى الأوراسى أصبح أحد مراكز العالم متعدد الأقطاب.

وقال بوتين -خلال قمة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى فى موسكو- "ألاحظ بثقة أن التعاون داخل إطار الاتحاد الأورو-آسيوى مستمر فى الترسخ وأن اتحادنا يتبوأ باستمرار منصب أحد المراكز المستقلة وذاتية الاكتفاء وسط عالم متعدد الأقطاب".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية


كما أشار إلى أن التفاعل بين الدول الأعضاء داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى "يُبنى دائمًا على مبادئ المنفعة المتبادلة، ومراعاة مصالح بعضهم البعض، ومع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة رفاهية المقيمين فى جميع البلدان". 


كما أضاف بوتين أن أرمينيا استفادت أكثر من غيرها من التعاون داخل الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، مُشيرًا إلى أن يريفان لديها أعلى وتيرة للنمو الاقتصادي.


وذكر الرئيس الروسى أن التعاون داخل الاتحاد الأوراسى يسير بنجاح كبير.. موضحًا أن أرمينيا هى "المستفيد الرئيسى" من التعاون وطلب من رئيس الوزراء نيكول باشينيان تذكير الحاضرين بمدى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أرمينيا.


وقال باشينيان إن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 كان 12.6٪ و 12.1٪ هذا العام. وأشار بوتين ردا على ذلك إلى "أن نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 12.1 %هو بالتأكيد رقم خطير للغاية"، مضيفا أن روسيا تقدر تقديرا عاليا التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد الاقتصادى الأوراسى


بوتين

روسيا

الاتحاد الاقتصادى الأوراسى

أرمينيا



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