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بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الوطنية للتدريب تستقبل والد المصارع أحمد بغدودة

الخميس، 25 مايو 2023 05:52 م
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الوطنية للتدريب تستقبل والد المصارع أحمد بغدودة رشا راغب تستقبل والد لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة
كتب محمد السيد

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استقبلت الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة المصرى أحمد بغدودة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الدكتورة رشا راغب مع والد اللاعب تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصرى، وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة.

وقد ابدى فؤاد بغدودة سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للرعاية المقدمة إلى نجله.

 

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتورة رشا راغب تستقبل والد المصارع المصري بغدودة (1)
الدكتورة رشا راغب تستقبل والد المصارع بغدودة

الدكتورة رشا راغب تستقبل والد المصارع المصري بغدودة (2)
الدكتورة رشا راغب تستقبل والد المصارع المصري بغدودة

 


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