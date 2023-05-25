بريطانيا تستقبل رقما قياسيا من المهاجرين.. و"جارديان": سوناك في موقف حرج

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفع صافي الهجرة في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 600 الف على الرغم من الوعود التي قطعها الوزراء على مدى أربع سنوات بجعل إجمالي الهجرة أقل من 245 الف فقط.

تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الهجرة الإجمالية لعام 2022 كانت 606 آلاف ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن أعلى مستوى سابق بلغ 504 آلاف في العام الماضي، وأشار التقرير الى ان الارتفاع جاء مدفوعا بدخول الأشخاص للملكة المتحدة بدافع الدراسة او العمل او الهروب من الصراع او الاضطهاد.

استعد الوزراء للرقم لعدة أسابيع. إنه أمر محرج بشكل خاص لمؤيدي بريكست وعلى راسهم، رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان اللذان جادلا بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستسمح لهما بالسيطرة على حدود المملكة المتحدة.

متوسط صافي الهجرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 200 الو 250 الف فقط سنويا. قالت برافرمان العام الماضي إنها تهدف إلى خفض إجمالي الهجرة إلى "عشرات الآلاف" ، والتزم سوناك سابقًا بتعهد بوريس جونسون لعام 2019 بخفض الأرقام الإجمالية إلى أقل من 245 ألفًا.

قالت الجارديان ان ملف الهجرة عبر الطرق العادية مثل مخططات التأشيرات والطرق غير النظامية مثل عبر القنال في قوارب صغيرة، سيكون ساحة معركة سياسية مهمة في الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

كان الطلاب الأجانب وعائلاتهم من أكبر محركات الهجرة ، حيث ارتفع عددهم بنسبة 76% من 354،900 في عام 2018 إلى 626،600 في عام 2022.

وزادت تأشيرات العمل من 162588 إلى 345451 في العام المنتهي في مارس 2023، كما ارتفعت تأشيرات أخرى بما في ذلك المخططات الإنسانية للأوكرانيين والأفغان والسوريين من 51.031 إلى 265.270 في نفس الفترة.

رفض داونينج ستريت حتى الآن الإجراءات الإضافية التي اقترتحها وزيرة الداخلية سولا برافرمان لتقليص تأشيرة الدراسات العليا لمدة عامين إلى ستة أشهر فقط ، بالإضافة إلى رفع عتبات الرواتب لتقييد عدد العمال الأجانب المهرة الذين يمكنهم القدوم إلى بريطانيا.

لقد دخلت في معركة حول صافي أرقام الهجرة مع زملائها في مجلس الوزراء بما في ذلك المستشار ، جيريمي هانت ، ووزيرة التعليم ، جيليان كيجان ، حول تأشيرات العمل.

يقول خصوم برافرمان في حزب المحافظين إنها تستغل قضية الهجرة لتضع نفسها في مكانة لتتولى زمام الأمور من سوناك. صرح برافرمان ، الذي تلاحقه الفضائح ، عن دعمه العام لسوناك.