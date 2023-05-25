اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 08:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء امتحانات نهاية العام الدراسى بكليتى العلوم والتمريض بحلوان اليوم

الخميس، 25 مايو 2023 08:00 ص
بدء امتحانات نهاية العام الدراسى بكليتى العلوم والتمريض بحلوان اليوم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2022/ 2023 بالنسبة لطلاب كليتى العلوم والتمريض بجامعة حلوان، حيث تبدأ كلية العلوم يوم 25 مايو وتنتهي 22 يونيو 2023، على أن تنطلق الاختبارات فى كلية التمريض اليوم وتستمر حتى 21 يونيو المقبل.

كان الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، قال إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسى وتم إعلانها للطلاب، مؤكدا الانتهاء من مراجعة قاعات الاختبارات واجراء الصيانة اللازمة ومنافذ الدخول والخروج والتهوية اللازمة قاعات الامتحانات .

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات ل" اليوم السابع" أن  سيتم الانتهاء من الامتحانات  قبل عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى انطلاق امتحانات العملى بالكلية داخل المعامل نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية.
 
وتابع عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أنه تم الانتهاء أيضا من تشكيل كنترولات نهاية العام الدراسى وذلك حتى يتم تصحيح نماذج الإجابة بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة حتى يتم إعلان النتائج للطلاب.

جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى



الموضوعات المتعلقة

انطلاق بطولة الشطرنج الأولى لطلاب جامعة حلوان الأهلية.. صور

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:28 م

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" بكلية الفنون للراحل ناجى شاكر

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:00 ص

رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدا ليبيا لبحث سبل التعاون فى تعليم ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:16 م

الفريق الفائز بمسابقة "هاكاثون" يكشف أسرار حصول جامعة حلوان على المركز الأول

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:53 م

رئيس جامعة حلوان يزور مدينة الدواء لبحث تدشين مركز بحثى مشترك

الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:47 ص

برتوكول تعاون مشترك بين جامعتى حلوان والمنصورة لتطوير التبادل والعلاقة البحثية

الأحد، 21 مايو 2023 02:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة