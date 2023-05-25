بدء امتحانات نهاية العام الدراسى بكليتى العلوم والتمريض بحلوان اليوم

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم الخميس، امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2022/ 2023 بالنسبة لطلاب كليتى العلوم والتمريض ب جامعة حلوان ، حيث تبدأ كلية العلوم يوم 25 مايو وتنتهي 22 يونيو 2023، على أن تنطلق الاختبارات فى كلية التمريض اليوم وتستمر حتى 21 يونيو المقبل.

كان الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، قال إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسى وتم إعلانها للطلاب، مؤكدا الانتهاء من مراجعة قاعات الاختبارات واجراء الصيانة اللازمة ومنافذ الدخول والخروج والتهوية اللازمة قاعات الامتحانات .

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات ل" اليوم السابع" أن سيتم الانتهاء من الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى انطلاق امتحانات العملى بالكلية داخل المعامل نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية.

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أنه تم الانتهاء أيضا من تشكيل كنترولات نهاية العام الدراسى وذلك حتى يتم تصحيح نماذج الإجابة بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة حتى يتم إعلان النتائج للطلاب.