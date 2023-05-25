وأوضح مصدر أمني أنه جرى القبض على المتورط الأول مباشرة بعد وصوله على متن سيارة إلى معبر باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 11 ألفا و56 قرصا طبيا مخدرا، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أن التحريات قادت إلى تحديد هوية شخصين يشتبه في كونهما موردي هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، حيث تم القبض عليهما على متن سيارة بالقرب من نفس المعبر.

وقد تم وضع المتورطين تحت الحراسة النظرية، انتظارا للتحقيقات القضائية التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.