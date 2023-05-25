المشدد 15 عاما لعاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار جمال الدين زكى عبد الجواد سعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مختار أبو إسماعيل وعبد العزيز عبد الستار فهمى منصور، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 600 ألف جنيه لعاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.