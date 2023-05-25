المشدد 15 عاما لعاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار جمال الدين زكى عبد الجواد سعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مختار أبو إسماعيل وعبد العزيز عبد الستار فهمى منصور، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 600 ألف جنيه لعاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.
ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث المركز من ضبط عاطلين ومقيم بقرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع محافظة المنوفية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بغرض الاتجار والترويج للمخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.
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