وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه بموجب هذا القرار النهائى الذى لا يمكن استئنافه، لن يشارك أكبر حزب معارض في كمبوديا في الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو القادم.



كانت لجنة الانتخابات الوطنية في 16 مايو قد رفضت تسجيل حزب "ضوء الشموع"، قائلة إنه فشل في تقديم الوثائق اللازمة.. وبعد أيام قليلة، قدم الحزب رسميا استئنافا إلى المجلس الدستورى مطالبا إياه بإلغاء قرار لجنة الانتخابات.



بدوره، أعرب المتحدث باسم حزب "ضوء الشموع" كيمسور فيريث عن أسفه للقرار لأنه يحرم أنصار الحزب في جميع أنحاء البلاد من القدرة على التصويت لمرشحيهم المفضلين، معتبرا أن مثل هذه الخطوة لا تحدث في دولة ديمقراطية حقيقية.



ويوجد 18 حزبا سياسيا مسجلا ومعترفا به من قبل لجنة الانتخابات في كمبوديا، بما في ذلك حزب هون سين.



يشار إلى أن 7ر9 مليون كمبودى لهم حق التصويت في الانتخابات المقررة في 23 يوليو القادم لاختيار 125 عضوا في الجمعية الوطنية.