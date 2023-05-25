"الكنيسة هى شاهدة للقيامة والحياة".. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الصعود بأسيوط

كتب: محمد الأحمدى

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الصعود المجيد، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وجاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقمص إيليا فرنسيس، وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس يوسف، والقمص أنجيلوس شحاتة، والأب جوزيف عبد الملاك.

وألقى بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك عظة القداس بعنوان "الكنيسة هى شاهدة للقيامة والحياة".



الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك

الأنبا إبراهيم



الشمامسة

الكنيسة الكاثوليكية فى أسيوط



ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق الصلوات