شاهد قداس "عيد الصعود" بكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم الخميس؛ صلاة قداس عيد الصعود المجيد بكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابورات جنوب محافظة الأقصر، حيث شاركه فى صلوات قداس عيد الصعود المجيد أباء كهنة الكنيسة، القس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس انطونيوس صدقي، وخورس الشمامسة والشعب القبطى متخدين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وكانت قد أعلنت مركز معلومات إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، عن البدء فى تطبيق "خط ساخن" لحجز القداسات والصلوات، وذلك للمساهمة فى تقليل أعداد المشاركين فى الصلوات عقب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا داخلها، ولتطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.

وقررت الإيبارشية بالأقصر تخصيص خط ساخن لحجز القداسات وهو "01207174671"، حيث أنه تم توفير هذا الخط الساخن للعمل طوال أيام الأسبوع منذ 10 صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، ومساءاً من الساعة الخامسة وحتى الثامنة والنصف، للمساهمة فى منع التجمعات والتكدس داخل الكنائس، حيث يقوم المتصل بحجز القداسات لحضورها فى عدد من كناس المحافظة ومنها "كنيسة العذراء مريم وكنيسة الملاك ميخائيل وكنيسة الأنبا بولا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس، وكنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة السواقى"، كما يتم الحجز بجانب القداسات عبر الخط الساخن للحصول على الخدمات المختلفة ومنها "الأحوال الشخصية وتوثيق عقود الزواج واستعلامات مركز المعلومات والمشورة الأسرة وخدمات القديس يوليوس الأقفهصي".



الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد الصعود المجيد بكنيسة مارجرجس بأرمنت