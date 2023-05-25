"القيادات الشبابية" ينظمون مبادرة تطوعية لنظافة وتجميل شوارع أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظم الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، مبادرة تطوعية لتجميل ونظافة شوارع أسوان وعدد من القرى فيها، وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان والوحدات المحلية التابعة لها.

أكد عمر زكريا، مسئول المبادرة بمحافظة أسوان ، لـ "اليوم السابع"، أن المبادرة التطوعية للاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية انطلقت فى محافظة جنوب سيناء ثم بدأت فى محافظة أسوان، وذلك من خلال استهداف 5 قرى تابعة لمركز كوم أمبو وهى: "سلوا قبلى والكاجوج وسلوا بحرى والحجندية ونجع أبو عيد".

وأضاف مسئول المبادرة بمحافظة أسوان، أن أعمال المبادرة فى قرية الكاجوج، جاءت بإشراف المستشار عمر محمد، رئيس الوحدة المحلية وأشرف سليمان سكرتير الوحدة، ومشاركة نحو 15 متطوعا، وتضمنت رفع أكوام الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بمقدار نحو 4 أطنان، بجانب أعمال النظافة والتجميل والتلوين والدهان للبلدورات وأعمدة الإنارة بالشوارع.

وأشار عمر زكريا، إلى أن أعمال المبادرة مستمرة فى كورنيش النيل بمدينة أسوان وكذلك بنطاق الوحدات المحلية الأخرى، للخروج بالصورة الجمالية والراقية التى تستحقها أسوان درة المشاتى النيلية فى مصر، مع إبراز الشكل الجمالى والهوية البصرية للمدينة السياحية.