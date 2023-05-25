القومى للمرأة بسوهاج يختتم سلسلة ندوات الإرشاد الأسرى بمركز البلينا



وتحدثت الندوة عن المشورة قبل الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات التى تواجه الاسرة، وأهمية الكشف الطبى قبل الزواج للكشف عن الأمراض والتغذية السليمة للأم والطفل وأهمية الولاده الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره والإعاقة والدمج والتربية الإيجابية كما تم تعريف المشاركين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 151115 و الرد علي الاستفسارات.

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس،اليوم الخميس سلسة ندوات تنمية الأسرة فى إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية "الإرشاد الأسرى"، والتنشئة المتوازنة في 16 قرية بمركز البلينا نفذتها سماح عبد الحميد مسؤول مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة وتنمية الأسرة بسوهاج، بالتعاون مع المهندسة مني مقار وهاجر قناوي للتدريب والدكتور رمضان ضاحي أستاذ الإرشاد الأسرى، والدكتور جمال أستاذ ورئيس قسم الفقه كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج ، والشيخ محمود شفيق والشيخ معاوية ممثلين عن الأزهر الشريف.