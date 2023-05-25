الفريق أسامة ربيع يعلن نجاح جهود تعويم سفينة شحن جنحت فى قناة السويس

أ.ش.أ

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة شحن جنحت فى القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم الخميس، إن السفينة يتم قطرها الآن باتجاه السويس، وسيتم استئناف جميع القوافل خلال ساعة.. مشيرًا إلى أن السفينة جنحت في الساعة 3.50 دقيقة صباحًا وكان على متنها 34 ألف طن وترفع علم هونج كونج.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الموقف فى خلال ساعتين فقط، مشيرًا إلى أن هناك شبكة اتصالات بين مرشدى هيئة قناة السويس للتعامل مع أى طارئ وسرعة اتخاذ القرار.