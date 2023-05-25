العالم يحتفل بالذكرى الـ50 لليوم العالمى للبيئة 5 يونيو المقبل تحت شعار "لا للبلاستيك"

كتبت منال العيسوي

تحتفل دول العالم هذا العام باليوم العالمى للبيئة والموافقة 5 يونيه من كل عام، والذى يصادف هذا العام 2023 بالاحتفال بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة، حيث أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن كوت ديفوار ستستضيف احتفالات اليوم العالمي للبيئة لعام 2023 في يوم 5 يونيه، بإيجاد حلول للتلوث البلاستيكي.

ويصادف هذا العام، الاحتفال بمرور خمسين عام على اليوم العالمى للبيئة والذى أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1972، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمى للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، التى يشارك فيها عشرات الملايين من الأشخاص عبر الإنترنت ومن خلال الأنشطة والأحداث في جميع أنحاء العالم.