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السيطرة على حريق شقة سكنية بالقليوبية.. والمعاينة: ماس كهربائي

الخميس، 25 مايو 2023 01:10 م
السيطرة على حريق شقة سكنية بالقليوبية.. والمعاينة: ماس كهربائي الحماية المدنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، ملك المدعو "ع إ ع"، 58 سنة، موظف.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.


 

 


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