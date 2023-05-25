السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من ضبط عاطل بإحدى القرى التابعة

لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية

لقيامه بأعمال حفر في باطن الأرض بمنزله خلسة بهدف التنقيب على الآثار، دون الحصول على إذن ترخيص من الجهات المختصة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.