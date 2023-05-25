السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار جمال الدين زكي عبدالجواد سعيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد مختار أبو إسماعيل وعبدالعزيز عبدالستار فهمي منصور، بأمانة سر نبهان علي عمران، السجن 3 سنوات مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم نقّب عن الآثار في منزله.
ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد من ضبط عاطل بإحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لقيامه بأعمال حفر في باطن الأرض بمنزله خلسة بهدف التنقيب على الآثار، دون الحصول على إذن ترخيص من الجهات المختصة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة