وقال لوكاشينكو، بحسب وكالة /تاس/ الروسية، "لن أذكر أي أرقام أو مواقع. اتفقنا على وضع أسلحة نووية - وأماكن وكميات وأنواع الرؤوس الحربية. كان لا بد من اتخاذ قرار. الرئيس الروسي هو من يتخذ القرار".



وفي 25 مارس الماضي، قال فلاديمير بوتين إن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بناءً على طلب مينسك، على وجه التحديد بالطريقة التي تفعل بها الولايات المتحدة الشيء نفسه منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.



ووفقًا لرئيس روسيا، كان من المقرر الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على الأراضي البيلاروسية في 1 يوليو.



وسلمت موسكو بالفعل نظام صواريخ "إسكندر" ذي القدرة النووية إلى مينسك وقدمت المساعدة في إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لتمكينها من حمل ذخائر خاصة.