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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مخزن وشقة دون إصابات

الخميس، 25 مايو 2023 12:29 م
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مخزن وشقة دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن بلاستيك بمنطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة كرداسة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
 

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