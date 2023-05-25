اليوم السابع
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الجيزة تواصل تطوير ورصف طرق الرياح الناصرى والبراجيل والمنصورية.. صور

الخميس، 25 مايو 2023 11:59 ص
الجيزة تواصل تطوير ورصف طرق الرياح الناصرى والبراجيل والمنصورية.. صور الجيزة تواصل تطوير طرق ترعة عبد العال والرياح الناصرى والبراجيل
كتبت – مرام محمد

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واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري وخطة المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين .

واطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال 1 بحي بولاق الدكرور، بدءا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في إطار خطة تطوير شاملة يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءا من شارع سعد زغلول .

كما تابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطة رفع كفاءة ورصف عدداً من الطرق، شملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول 5 كم، حيث تم وضع الطبقه السطحية للرصف وجاري استكمال أعمال التطوير بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (2)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (3)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (4)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (5)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (6)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (7)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (1)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

 

رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة (8)
رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية في الجيزة

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