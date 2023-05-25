وأضاف البيت الأبيض - في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ - أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في وقت سابق أن تخلف البلاد عن السداد ليس مطروحا على الطاولة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى الآن.