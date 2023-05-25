اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: أجواء حارة وتوقعات بأمطار رعدية على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر

الخميس، 25 مايو 2023 11:58 ص
الأرصاد: أجواء حارة وتوقعات بأمطار رعدية على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر طقس حار - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الخميس نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  27 درجة.
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

الخميس، 25 مايو 2023 10:31 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الخميس، 25 مايو 2023 08:00 ص

الأرصاد: درجات الحرارة تتجاوز الـ 33 درجة نهارا طوال الأسبوع الجارى

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:23 م

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة لعدة أيام مقبلة

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:21 ص

الأرصاد: نشاط رياح غير مؤثر وفرص أمطار خفيفة بجبال البحر الأحمر

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:40 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة