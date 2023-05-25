اعترافات لصى حقائب المواطنين فى القاهرة: نفذنا 3 وقائع بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة حقائب المواطنين بمنطقة مدينة نصر، اعترافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف، وأقرا بأن الهواتف المضبوطه بحيازتهما من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول" مجهولين المصدر").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائها بالطريق العام.