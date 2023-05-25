إنشاء 4557 فصل ضمن مشروعات حياة كريمة للمساهمة فى خفض معدلات كثافة الفصول

كتبت أسماء أمين

تمثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "من من أكبر المشروعات التنموية الذي تتبناه الدولة المصرية لتغيير واقع حياة 60 مليون مصري وتطوير القرى وتحسين مستوى عيشة المواطنين فى الريف المصرى.

واولت المبادرة الرئاسية حياة كريمة اهتمام كبيرا بقطاع التعليم وقامت بإنشاء العديد من المدارس، بالإضافة إلى تطوير وصيانة بعض المدارس.

فقد بلغ إجمالي الفصول التي أنشأتها "حياة كريمة" في القرى والتابعة لها 4557 فصل للمساهمة فى خفض معدلات كثافة الفصول، و796 فصل زيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني، و3646 فصل فى إطار عملها على إحلال المدارس غير الصالحة، و2838 فصل لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، فضلا عن إنشاء 349 فصل لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى 2231 فصل لانهاء مشكلة تعدد الفترات الدراسية،وفقًا لمؤسسة "حياة كريمة.

وأكدت المؤسسة أن عدد الفصول التي أنشأتها مبادرة "حياة كريمة" بلغ 14 ألف فصل، وذلك بهدف إتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافة الطلابية داخل الفصول وأزمة الفترات، فضلا عن صيان ورفع كفاءة 25 مدرسة من المدارس القائمة المتهالكة وبذلك يصل الإجمالي إلى 1249 مبنى مدرسى.