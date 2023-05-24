35 مليار جنيه استثمارات "حياة كريمة" داخل قرى قنا.. فيديو

مشروعات تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات شهدتها قرى محافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الأولى تنفيذ 1682 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية موزعة على 19 مجلسا قرويا و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة فى 5 مراكز هى (أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف) باستثمارات تصل إلى 35 مليار جنيه يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 716 مشروعا من إجمالى المشروعات المستهدفة وجار العمل فى تنفيذ 836 مشروعا آخر ووصلت نسب التنفيذ بها إلى معدلات مرتفعة جدا.

اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أكد أنه بجانب مشروعات حياة كريمة يوجد مشروع التجمع العمرانى الجديد خلف مركز الأورام بإجمالى 99 عمارة سكنية تضم 7128 وحدة سكنية ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية بطاقة 55 ألف متر مكعب يوميا ومشروع مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه.