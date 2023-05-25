إصابة 3 عاملين أثناء إصلاح عطل بخط غاز بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 3 عاملين باحدى شركات الغاز بحروق، إثر تعرضهم لاشتعال النيران بخط غاز أثناء إصلاحه بقرية بحطيط التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول 3 عامين بشركة غاز مصابون بحروق متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحريق نشب بخط غاز نطاق قرية أبوحماد أثناء إصلاح عطل بالخط تسبب فى تسريب الغاز وأثناء ذلك حدث شرز تسبب فى اشتعال النيران بالخط، وتم السيطرة على الحريق، و تحرير محضرا بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.