اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

الخميس، 25 مايو 2023 10:36 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية، بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 9243 ن ب ر، ملاكي، بالدراجة البخارية رقم 9328 ن ب ع، بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص.
 
بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد نادي حسن 18 عاما، إبراهيم محمد عبد العاطي 18 عاما، يقيمان في مركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك بالطريق الزراعي السريع بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما اصطدمت دراجة بخارية بتوك توك بطريق قرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية.
 

مديرية امن المنيا

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

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