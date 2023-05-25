إجراء 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى فى سوهاج

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، برئاسة الدكتور محمد حسن، أنه تم إجراء 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي خلال 48 ساعة، ليصبح إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى 235 حالة .

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، أن ذلك يأتى ضمن المبادرة الرئاسية للإنتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وانطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج أنه أجرى العمليات الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة القوقعة مدير معهد السمع والكلام والاستاذ الدكتور إيهاب سيفين أستشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، حيث تم إجراء 18 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة بمستشفي الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج.