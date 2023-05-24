ندوة توعوية عن «طرق التربية السليمة داخل الأسرة» ضمن برامج أندية الفتاة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن "طرق التربية السليمة داخل الأسرة" من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز شباب الرياض، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تناولت دور الأسرة فى التنشئة السليمة للأبناء وأنها البيئة الأساسية التى تبنى أخلاق ومبادىء الصغار واستعرض الدكتور حسام طلعت عبدالعزيز بالمعهد العالي بالخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، أساليب التربية الحديثة و تحمل الآباء مسؤلية تقديم القدوة الحسنة لهم واحترام حرية الأولاد ودعم نجاحاتهم والتقدير والمكافأة و فتح أبواب النقاش والإقناع معهم لبناء الثقة المتبادلة.

شهد ختام الندوة بشباب الرياض، نقاش مفتوح مع المشاركات من عضوات نادى الفتاة، حول كافة مقترحاتهم فى طرق التربية و المواقف المختلفة وكيفية التعامل مع الأبناء حال حدوثها لتحقيق الهدف بإرساء قواعد التربية السليمة بالأسرة، جاء ذلك بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وغادة حسين، مدير الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية ،وإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض، تنفيذ غادة راشد مسؤول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل المركز.