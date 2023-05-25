ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن دميترو قوله إن دراسة أجراها مركز سوق التنمية الاقتصادية الأوكراني، توقعت بأن تجلب هذه البدائل للصناعة الأوكرانية 25.5 مليار دولار إضافية للاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة ستركز جهودها على مجموعات المنتجات التي تشمل الأسمدة الكيماوية وعربات السكك الحديدية والشاحنات والحافلات العامة والزجاج المصقول والمنتجات البترولية ومواد البناء والألواح الخشبية والهياكل المعدنية الحديدية والمنتجات الورقية والخشب الرقائقي اللاصق والسليلوز وغيرها.

وأشار رئيس البرلمان الأوكراني إلى أنه يمكن للمصانع الوطنية أن تتولى توريد هذه الطلبات بقيمة 35 مليار دولار سنويًا، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات لميزانية الدولة وخلق آلاف الوظائف الجديدة للأوكرانيين العائدين من الخارج.