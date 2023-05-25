أستاذ بزراعة الزقازيق ينجح فى استباط سلالات قمح مقاومة للملوحة والجفاف

الشرقية- إيمان مهنى

نجح أستاذ فى كلية الزراعة ب جامعة الزقازيق ، في استنباط سلالة جديدة للقمح، تتميز بمقاومة عالية جدا للملوحة والجفاف، وقصر فترة زراعته تصل الي 120 يوما، الذي يسمح للفلاح بزراعة أكثر من محصول استراتيجي كالارز والذرة، خلال السنة الواحدة لقصر فترة الدورة الزراعية لكل محصول.

الدكتور سعيد سليمان أستاذ متفرغ بكلية زراعة الزقازيق، عمره 72 عاما، نجح في استنباط سلالات وأصناف من القمح والأرز باعتبارهما من أهم المحاصيل، تتميز بمقاومتها العالية للملوحة وتحمل الجفاف والأمراض، مما يجعلها تصلح للزراعة في الأراضي الصحرواية وتحمل الظروف المناخية القاسية، وأطلقا عليها اسم عرابي ، تأثر بالزعيم احمد عرابي ابن الشرقية.

قال لـ "اليوم السابع" أنه بدأ أبحاثه العلمية واجراء التجارب الزراعية للاستنباط الأصناف والسلالات من الاب صنف جيزة 68 وسخا 90، ذلك قبل 13 عاما، أطلق عليها اسم عرابي والتي نجحت زراعتها في العديد والحقول على مدار سنوات ماضية، وزرعت في عدد من الدول العربية، وحصل علي براءة اختراع لأربعة أصناف منهم وجاري تسجيل الباقى.

وعن أحدث السلالات، أوضح أنها سلالة أطلق عليها "line. 13"، هو طفرة الجيل الثالث من صنف عرابي73، بعد معاملة بالاشعاع، وهو يتميز أنه يقاوم الملوحة لدرجة 10الآف جزء في المليون وهي اعلي نسب ملوحة في للأراضي بالعالم، كما انها ذات مقاومة عالية للجفاف، بالإضافة إلي أنها مكبرة النضج عمرها 120 يوما فقط.

وزرعت بمزراعة الكلية بقرية غزالة، أنتجت سبلة قوية، وحبة قمح عالية الجودة، وانتاجية عالية للفدان، وأشار أنه قام باستباط طفرة سلالة اخري من الجيل الثالث من صنف عرابي 73، ايضا بنفس مميزات المقاومة للملوحة والجفاف، ولكن عمرها 145 يوما، الا ان ميزاتها الأهم مقاومة عالية جدا للصدأ الذي هو احد أخطر الأمراض التي تصيب القمح ، و أيضآ ارتفاع طول السنابل والعود، و الذي يعطي انتاجية عالية للفدان من القمح،و كذلك كمية اعلي من التين الذي لن استخدامات مفيدة أخرى.

وتابع أن هذه الأصناف تمت زراعتها في العديد من المزارع الصحرواية، التي تعتمد علي الري بالمياه الجوفية والري الارتوازي، أعطت محصولا عالي الجودة، حيث حصل علي براءة اختراع عام 2019 لصنف القمح عرابي 1881، وهو طفرة من الاب سخا93، يتميز بمقاومة امراض الصدأ الثلاثة، التي تعد اكبر مشكلة تواجه المزراعين، بالإضافة إلي إنتاجية عالية للفدان وصلت إلي 20 اردب، دروة زراعته 145 يوما، وايضا حصل براءة اختراع لصنف عرابي 56، هو صفرة من الاب جيزة 68، هو أعلي مقاومة جفاف ودورة زراعته 130 يوما فقط، لافتا انه زرع هذا العام 2023 في منطقة قبر عمير بشمال سيناء علي مياه الأمطار،واعطي انتاجية عالية للفدان.

عن إمكانية زراعة هذا الصنف ثلاث مرات في السنة، أكد الدكتور سعيد سليمان، أنه كلام غير صحيح علميا ، ولكن الصحيح، ان قصر دورة زراعة هذه الاصناف، هو يعطي فرصة للمزراع أن يزرع أكثر من محصول استراتيجي خلال السنة الواحدة، مثل الأرز والذرة أو القمح او زراعة الأرز مرتين في السنة بينهم دورة للقمح، هو ما يعود بالنفع على الفلاح وعلي الاقتصاد الوطني.

وتابع بقوله إن العلم الحديث، أكد أن زراعة الصنف الواحد كل عام لمدة أكثر من 5 سنوات، يؤدى إلي ضعف مقاومة الأرض للأمراض التي تصيب هذا النبات، ما يضطر للفلاح لاستخدام كميات عالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية للمقاومة الأمراض، التي تضعف انتاجية المحصول، بالإضافة الي أضرارها الصحية المعروفة، لافتا إلى أن العلم أثبت ضرورة استباط طفرات جديدة للأصناف، كل فترة لزراعتها وتحقيق إنتاجية أعلي، هو ما اتجه إلية العالم الآن في أساليب الزراعة الجديدة، فقد شهد هذا العام فقط استباط 2200 صنفا بالطفرات.