رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وكيل وزارة المالية الجديد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم ، الدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية بالشرقية، بحضور المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، خالد الحوام مدير إدارة الموازنة الختامي، ومدحت السنجري مدير عام الوحدات الحسابية بالجامعة ، محمد فكري مدير الحسابات الخاصة بالجامعة، الدكتور حاتم جمال مدير مكتب وكيل الوزارة.

وهنأ رئيس جامعة الزقازيق ، وكيل الوزارة بمنصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مُشيدًا بما شهدته مديرية المالية بالمحافظة من تطورات ملحوظة.

كما أشار الدكتور خالد الدرندلى، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التواصل الدائم بين وزارة المالية وجامعة الزقازيق،حيث تضمن اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية المالية في شتى المجالات، مُشيدًا سيادته بالتعاون المثمر بين الطرفين، وذلك في إطار التكامل بين المؤسسات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وفي ظل رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها.