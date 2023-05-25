اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 05:07 م
أكرم القصاص
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أداء متباين بمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

الخميس، 25 مايو 2023 03:09 م
أداء متباين بمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات البورصة المصرية - أرشيفية
أ ش أ

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 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس "ختام تعاملات الأسبوع"، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
 
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 105ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.
 
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% ليبلغ مستوى 62ر17043نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.56 % ليبلغ مستوى 92ر3101 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 0.34% ليبلغ مستوى 57ر4665 نقطة.

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