8 أطعمة للتغلب على التوتر والإجهاد أبرزها التوت

كتبت ميرفت رشاد

التوتر ضار بصحتك، ويمكن للأطعمة أن تخفض مستويات الكورتيزول والأدرينالين، وهى هرمونات التوتر التى تضر الجسم بمرور الوقت، من خلال تعزيز جهاز المناعة وخفض ضغط الدم، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في مواجهة آثار الإجهاد، وفى هذا التقرير نستعرض الأطعمة التى تساعد فى تقليل التوتر الذي قد يحدث بسبب العمل، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





8 أطعمة تساعد في تقليل التوتر



1. التوت الأزرق

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة ويوفر مجموعة من الفوائد مثل تقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية وتقوية جهاز المناعة، هذا يجعله طعامًا رائعًا لمحاربة ضغوط العمل لأنه يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ وتقليل الالتهابات المرتبطة بالتوتر.

2. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن وكلها مهمة للحفاظ على الصحة العامة، كما أنها تحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل آثار الإجهاد على الجسم.

3. الشيكولاتة الداكنة

ثبت أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر، كما أنها تحتوى على مركبات الفلافونويد، وهى مضادات الأكسدة التى تم ربطها بتقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ.

4. الشاى الأخضر

الشاى الأخضر ملىء بمضادات الأكسدة وحمض أمينى يسمى L-Theanine المعروف بخصائصه فى الحد من الإجهاد، كما وجد أنه يقلل من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر.

5. السلمون

السلمون مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ، وتم ربطه بتقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية، ما يساعد على تقليل تأثير الإجهاد على الجسم.

6. اللوز

اللوز ملىء بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم الذى يساعد على تقليل التوتر، كما أنها تحتوى على دهون وبروتينات صحية تساعدك على الشعور بالشبع والنشاط طوال اليوم.

7. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب، كما أنها تحتوى على مستويات عالية من المغنيسيوم، ما يساعد على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم.

8. الزبادى

الزبادى غنى بالبروبيوتيك، وهى بكتيريا جيدة تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمى وتقليل الإجهاد، لقد وجد أنها تقلل مستويات الكورتيزول وتحسن المزاج.