وقفة عرفات وعيد الأضحى و30 يونيو.. إجازات يونيو الرسمية باليوم والتاريخ

كتب محمود راغب

أيام ونكون على أعتاب بداية شهر ميلادى جديد وهو شهر يونيو 2023 ، ويحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال شهر يونيو المقبل 2023، كما يلى:

إجازات شهر يونيو - وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023