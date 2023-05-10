أولها عيد الأضحى المبارك.. الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ، كما يلى :

إجازات شهر يونيو

- وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

إجازات شهر يوليو

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

إجازات شهر سبتمبر

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

إجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر