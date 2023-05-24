اليوم السابع
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على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيڤ»..

وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:53 ص
وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبى التعاون فى تصنيع الأدوية جانب من اللقاء
كتب وليد عبد السلام

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 التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.
 
 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.
 
 وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات
 
 وتابع «عبدالغفار» إنا الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية لتذليل العقبات وتسهيل التعاون في المجال الطبي .
اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيڤ» (1)
اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيڤ» 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا

 


الصحة

كوبا

تصنيع اللقاحات

الادوية

الخدمات الطبية



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