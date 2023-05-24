اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 09:23 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الباكستاني: ندرس حظر حزب عمران خان السياسي

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:05 م
وزير الدفاع الباكستاني: ندرس حظر حزب عمران خان السياسي عمران خان
أ ش أ

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قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، اليوم الاربعاء، إن الحكومة الباكستانية تدرس حظر حزب "حركة الإنصاف" السياسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان.


وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي في باكستان على خلفية اعتقال عمران خان في 9 مايو الجاري بتهم فساد، قبل الإفراج عنه بكفالة بأمر من المحكمة.


وقال آصف للصحفيين: "يجري النظر في حظر حزب حركة الإنصاف. لقد هاجم الحزب أساس الدولة، وهذا لم يحدث من قبل. لا يمكن السكوت عليه"، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.


وأثار اعتقال عمران خان احتجاجات دامية في جميع أنحاء باكستان، مع مهاجمة مؤسسات الجيش وإضرام النيران في المباني الحكومية.


ويواجه منفذو أعمال الشغب الآن محاكمات في محاكم عسكرية، بينما يواجه قادة حزب "حركة الإنصاف" اعتقالات ومداهمات متكررة على مساكنهم.


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محاكمة عمران خان



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