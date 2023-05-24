وزيرة البيئة: توسعة مصنع تدوير مخلفات الخناصير بشرم الشيخ بمقدار 45 ألف متر

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصنع تدوير المخلفات الصلبة فى منطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، تفقدت خلالها منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الحالية بالمصنع، للوقوف على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمدينة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 140 طن يوميًا، ويتم فرز المخلفات وكبسها إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوى منها، حيث يتم توريده للمشاتل والفنادق المتواجدة فى مدينة شرم الشيخ حيث يبلغ عملية الإنتاج 150 طنا فى الشهر.

وأضافت وزيرة البيئة أن عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون تتم بالمصنع، ويتم إعادة تدويره من خلال إحدى الشركات بالقاهرة نظرًا لطبيعة المنطقة كونها وجهة سياحية، لمنع أية أنشطة صناعية داخل مدينة شرم الشيخ، وان المستهدف بعد عملية التوسعة للمصنع المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة الوصول إلى 1500 طن فى الشهر لتلبية التنمية الزراعية طبقًا للخطة الاستراتيجية لمحافظة جنوب سيناء بمدن رأس سدر والطور.

ونوهت الوزيرة أن عملية التوسعة بلغت 45 ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع، حيث تقدر أن تبلغ نسبة الإشغال تخطى 300 طن يوميًا، كما تم الاتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بطاقة تبلغ 250 طنا فى اليوم إضافة إلى الخط الحالى والبالغ 140 طنا وذلك تحسبا لأى زيادة فى نسب الإشغال بالمدينة كلها.