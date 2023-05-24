وزراء ومسؤولون بالمؤسسات الثقافية يزورون معرض ومتحف السيرة النبوية بالإيسيسكو

كتب لؤى على

زار وفد من وزراء الثقافة في 13 دولة عربية وإفريقية وعدد كبير من كبار المسؤولين في المؤسسات الثقافية بأكثر من 13 دولة أخرى، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط حاليا.

وقد استقبل الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، رفقة نجيب الغياتي، المستشار الثقافي للمدير العام، وعدد من مديري الإدارات بالمنظمة، الوفد الذي يشارك في اجتماع وزاري رفيع المستوى بالمملكة المغربية بمناسبة ختام برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية لعام 2022-2023، حيث أوضح أن المعرض والمتحف ثمرة شراكة استراتيجية بين منظمة الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، وأنه النسخة الأولى لمعارض ومتاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية.

وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض والمتحف، والتي تعتمد تقنيات عرض حديثة لتروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وعقب الجولة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بما يقدمه المعرض من معارف حول الحضارة الإسلامية والسيرة النبوية باستخدام أحدث تقنيات العرض، حيث وجهت مبروكة توغي عثمان، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، الشكر إلى القائمين على المعرض لما يقدمه من معلومات موسوعية تربطنا بالسيرة النبوية العطرة، ومن جانبه نوه السيد حامات باه، وزير السياحة والثقافة بغامبيا، بما يقدمه المعرض من معلومات حول السيرة بطريقة مبسطة تخاطب جميع الفئات، فيما أكدت بيس متوزو، وزيرة الدولة للشؤون الثقافة الأوغندية، أن المعرض يسافر بالزائرين عبر الزمن لما يتضمنه من وسائل تكنولوجية حديثة. كما أعرب عدد آخر من الوزراء ورؤساء الوفود عن رغبتهم في العودة لزيارة المعرض والمتحف، لما يتضمنه من محتويات قيمة وكنوز ثمينة حول السيرة النبوية.