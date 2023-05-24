ورقة زواج عرفى تقود شقيقين إلى السجن المشدد 15 سنة.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

تزوج شاب من ربة منزل زواجا عرفيا ، وأخفى زواجه عن أهله، وبعد فترة من الزواج وبسبب المشاكل أرادت الزوجة إنهاء علاقتها بزوجها العرفي، بسبب كثرة الخلافات، بمركز دكرنس بمحافظة القليوبية، واستعانت بفلاح لماعدتها في الحصول على عقد الزواج لتبدأ المأساة.

الزوجة حاولت أكثر من مرة الحصول على نسخة ورقة زواجها العرفي، ولكن زوجها رفض ذلك وهددها بكشف أمرها أمام أقاربها، وطلب منها عدم التفكير في انهاء علاقتهما.

ربة المنزل قررت الاستعانة بفلاح للحصول على ورقة الزواج، ذهب الفلاح للزوج وطلب منه الورقة، ولكن الأخير رفض طلبه، فاشتد الكلام بينهما حتي تحولت لمشاجرة، قبل أن تصبح لمأساة ولحظة تهور تستمر عواقبها لفترة من الزمان.

وفى ساعة شيطان استعان الزوج بشقيقه وتربصا بالمجني عليه وقاما بإطلاق النار وارداه قتيلا في الطريق العام، ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

انتهت حياة الشقيقين خلف الأسوار، بسبب زواج عرفى للشقيق الأكبر اخفاه في السر عن أهلة، وتمسكه بربة المنزل، لتنتهي حياتهما خلف الأسوار بسب لحظة تهور لن يفيد بعدها الندم.

بعد الواقعة تم القبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة الجنائية وبعد نظر جلسات المحاكمة عن بصر وبصيرة أصدرت محكمة الجنايات حكمها على الشقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لتنتهي لحظة اندفاع غبية للمتهمين خلف الأسوار، ويتبقى أمام المتهمين فرصة واحدة للنقض على الحكم خلال المدة القانونية.