اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 06:38 م
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هيئة مكتب نقابة المهندسين توضح حقيقة إجراء مقابلات لقيد خريجين "أدبى" بالثانوية

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:38 م
هيئة مكتب نقابة المهندسين توضح حقيقة إجراء مقابلات لقيد خريجين "أدبى" بالثانوية نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أصدر مجلس نقابة المهندسين، بيان، بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما وصفه  بالأكاذيب حول الخطاب الإجرائى الموجَّه من  أمين عام النقابة إلى وكيل أول النقابة بصفته رئيس لجنة القيد والمعادلات، قائلا: نريد توضيح الآتي لجموع مهندسي مصر :
 
1- فوجئ مجلس النقابة فور تولِّيه المسئولية فى أبريل 2022 بوجود قيد لمهندسين حاصلين على شهادات معادلة لدراسة الهندسة من الخارج، وأن بعض هؤلاء حصلوا على تلك الشهادات بنظام الدراسة عن بُعد ( أون لاين ) وبعضهم حاصل على شهادة الثانوية العامة- قسم أدبي، وآخرين حاصلون على شهادة الدبلوم. كما فوجئ المجلس بوجود دفعة وحيدة تم قبولها درست بنظام التعليم المفتوح، وكان هذا في بداية عام 2018 وفي نهاية الفترة الأولى للمجلس قبل السابق. 
 
2- قررت لجنة القيد والمعادلات في أول اجتماع لها عددًا من القرارات غير المسبوقة للحد من هذا العوار فى القيد الذى رفضه مجلس النقابة وأدانه بشدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور مهندس حسام رزق- وكيل أول النقابة، ضرورة الاطلاع على شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للقيد، وتقديمها للنقابة، وضرورة تقديم الحاصل على معادلة لدراسة الهندسة بإحدى الدول الخارجية لشهادة تحرُّكات تثبت وجوده فى تلك الدولة أثناء فترة الدراسة.
 
3- وافق مجلس النقابة فى جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2022 على ما أوصت به لجنة القيد والمعادلات.
4- بالنسبة للخطاب المنشور، فهو خطاب إجرائي لإبلاغ السيد رئيس لجنة القيد والمعادلات بموافقة المجلس على استكمال الإجراءات لمن تظلَّموا من رفض قيدهم بالنقابة، طبقًا لما نصت عليه المادة ( 5 ) من القانون رقم 66 لسنة 1973 فى شأن نقابة المهندسين والمادة ( 2 ) من لائحة النظام الداخلى للنقابة. 
 
وطالبت هيئة المكتب بكافة المهندسين عدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة فى هذا الوقت الحساس من تاريخ النقابة، وأن يتثبَّتوا من الحقيقة بالمستندات الدامغة.
 

نقابة المهندسين

القيد بنقابة المهندسين

قيد خريجين أدبي بنقابة المهندسين

خليك واعى



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